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Архив новостей
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07:19
Барнаульцам не хватает обустроенных парков и детских кружков – социологи 0
07:03
Квартиру в доме с мраморными стенами и полами продают в центре Барнаула за 9 млн 0
06:48
Детский писатель Елена Клишина: "Заставить детей полюбить книги нельзя" 0
06:32
Мужчины, которые ждут своих дам в магазинах 0
06:17
Жара до +20 градусов и ветер ждут жителей Алтайского края 2 апреля 0
06:01
"АлтайФест" в 2019 году не сменит формат и пройдет на "Сибирском подворье" 0
05:07
Польские священники сожгли "богохульные" книги о Гарри Поттере 0
04:52
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400 0
03:24
Ученые создали "умную" пижаму от бессонницы 0
02:43
Итоги выборов на Украине после обработки 95,59% бюллетеней 0
01:59
УАЗ анонсировал выпуск "Русского Прадо" за 1,5 млн рублей 2
00:59
СКР возбудил дело по факту гибели совладелицы S7 в авиакатастрофе 0
23:59
Названы марки легковушек, которые чаще покупают с дизелями 0
23:46
"ВКонтакте" назвали причину утечки голосовых сообщений 0
23:26
Божена Рынска возглавила новый "рейтинг травли" медиаперсон 0
22:59
Губернатор оценил скандал с увольнением за фото в купальнике 2
22:44
Минтруд разработал методику нематериальной мотивации бюджетников 2
22:26
Гроб с телом женщины привезли к зданию мэрии Рязани 2
21:54
Прокуратура просит суд продлить домашний арест Серебренникову 0
21:34
Кремль жестко ответил Зеленскому на слова о Крыме и Донбассе 2
21:13
Путин подписал закон о доплатах к пенсиям сверх прожиточного минимума 0
20:56
Завершается обустройство экотропы у Телецкого озера 0
20:37
Восемь алтайских депутатов лишились постов по невнимательности 1
20:08
Определяются участники второго тура выборов на Украине 0
19:46
Названа причина полетов истребителей над Новосибирском 1
19:25
На Алтае плюнувшего в сотрудника УФСИН арестанта отправили в колонию 0
19:08
Коротко о главном: беды перевозчиков, кошельки сибиряков и +20 в апреле
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 1 апреля
18:53
Мораторий на выкуп сельхозземель могут отменить в Алтайском крае 3
18:31
Кувшинникова устроилась в институт после "голого" флешмоба 13
18:11
В Алтайском крае восстановили движение по размытой дороге 0
17:47
Сквозь решетку: как полиция Алтайского края ловит дистанционных мошенников 0
17:34
Барнаул и Томск с 1 апреля связали прямым авиарейсом 0
17:25
В России стартовал весенний призыв в армию 1
17:12
20-градусную жару обещают в Алтайском крае в первую неделю апреля 1
17:06
Любовь россиян к "батончикам из крови" шокировала американцев 3
16:50
Кто такой Владимир Зеленский, который вскоре может стать президентом Украины 6
16:32
Из Новосибирска в Японию: сибиряки раскупают туры на цветение сакуры 1
16:25
Россия обогнала США по экспорту сжиженного газа в ЕС 0
16:14
Талые воды подтопили два десятка домовладений в селе в Горном Алтае 0
16:04
Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным 13
15:47
54 млн руб. дополнительно выделили на ремонт спортивных учреждений на Алтае 0
15:26
Барнаулец потерял 190 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру в аренду 1
15:17
Республика Алтай вошла в топ самых "невезучих" регионов РФ 3
15:02
В Барнауле снижаются цены на жилье 4
14:48
Центральная улица Рубцовска покрылась большими ямами 1
14:33
Перевозчиков Барнаула обязали ежемесячно отчитываться о повышении качества услуг 6
14:27
Оптимальное число стирок джинсов назвали в Levi’s 1
14:16
Двое алтайских рыбаков едва не утонули на снегоходе и провели ночь на льдине 2
14:09
Зеленский увеличил отрыв от конкурентов на выборах на Украине 8
13:50
Слуга народа: чем известен Владимир Зеленский 9

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