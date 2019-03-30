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Власти Алтайского края работают над тем, чтобы открыть на территории региона отели мировых брендов, так как это позволит улучшить качество туристических услуг, сообщил ТАСС глава региона Виктор Томенко в ходе Красноярского экономического форума.

Он напомнил, что ежегодно турпоток в регион растет на 3-5%. При этом на данный момент в Алтайском крае нет ни одной сетевой гостиницы.

"Над тем, чтобы у нас появились четырехзвездочные гостиницы, мы будем работать интенсивно. Чтобы к нам зашли сетевые бренды, узнаваемые во всем мире, со своими стандартами, региональные и муниципальные власти должны пойти навстречу. Тот набор требований, который выдвигается, не позволяет эту проблему решить, а мы бы этого хотели. В Барнауле – столице края – проводятся международные конференции, выставки. Край – благодатный регион, к тому же приграничный – можно говорить о межгосударственном сотрудничестве, так что нам нужна такая гостиница, и не одна", – сказал Виктор Томенко.

Губернатор пояснил, что в настоящее время на уровне правительства региона ведутся переговоры с компанией Radisson Hotel Group, проявившей заинтересованность в реализации инвестпроекта по строительству в Барнауле отеля, соответствующего международной категории четыре звезды. В отличие от других городов Сибирского федерального округа, в столице Алтайского края отсутствуют отели известных мировых брендов. Строительство гостиничного комплекса высокого класса, по словам Томенко, позволит создать условия для более комфортного пребывания гостей и положительно отразится на повышении туристической привлекательности всего региона.

"Пока мы находимся в процессе диалога (с Radisson Hotel Group, – прим. ред.) – думаю, через неделю, другую еще раз уточним. Пока что разговор шел на уровне Минэкономразвития края, моего заместителя, может быть необходимо будет встретиться и на моем уровне. Надо будет, чтобы местные власти, в данном случае речь идет о Барнауле, тоже поддерживали этот проект и не только потому, что губернатор продвигает, а просто от понимания выгод, которые это дает городу и краю", – подчеркнул губернатор.

Томенко пояснил, что вопрос реализации подобного проекта сейчас особенно актуален: 15 марта на заседании Международной федерации гребли на байдарках и каноэ в Пекине было объявлено решение о том, что в 2021 году Барнаул примет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Край впервые получил право проведения официального международного соревнования такого уровня и Барнаул должен быть готов принять и комфортно разместить большое количество участников и болельщиков, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Отметим, что несколько лет назад краевые власти уже обсуждали идею открытия отеля под брендом Hilton Hotels на территории строящегося курортного субкластера "Белокуриха-2". Однако в связи с тем, что основная концепция проекта нового курорта – расширение возможностей "материнского" курорта Белокуриха, что в первую очередь предусматривает строительство объектов с комплексом услуг по лечению и оздоровлению, а также в связи с ограничениями по этажности зданий, переговоры с инвестором были приостановлены.