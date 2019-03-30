Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 200 квадратных метров продают в центре Барнаула за 10,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено в элитном кирпичном доме на улице Профинтерна. В квартире выполнен качественный и дорогой ремонт.

"Шикарная кухня со всей бытовой техникой, ванная с джакузи, два санузла. В квартире есть даже хамам, где можно хорошо расслабится и отдохнуть после трудового дня", — отмечает автор объявления.

Также имеется огромный утепленный балкон площадью 50 квадратных метров, где можно играть в теннис.

В стоимость квартиры входит также два подземных парковочных места.