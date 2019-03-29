Президент России Владимир Путин признал школьника из Северодвинска Ивана Крапивина героем посмертно. Соответствующий указ от 28 марта размещен на сайте главы государства.

"Орденом Мужества. Крапивина Ивана Константиновича — учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9" города Северодвинска Архангельской области (посмертно)", — говорится в тексте указа.

В мае 2017 года мать Ивана Наталья Крапивина выпивала с соседом по коммуналке. В какой-то момент Роман Пронин схватился за нож и за гантель. Размахивая руками он кинулся в сторону женщины и ранил ее.

На выручку бросился подросток. Он стал между мужчиной и своей матерю. В результате школьник получил три удара гантелью по голове.

Когда приехали врачи, они увидели, что половины черепа у ребенка нет. Подростка перевезли в Москву, в клинику Рошаля. Мальчику попытались выправить кости черепа пластинами, но началось нагноение. Пластины пришлось снять. В какой-то момент пациент пошел на поправку, стал подавать признаки жизни и реагировать на раздражители. Близкие уже договаривались о реабилитации подростка за рубежом. Однако Иван умер 4 декабря 2018 года. В коме он провел почти год. Мать, которую он защищал, выжила, но ее лишили родительских прав. Соседа суд приговорил к 14,5 годам.