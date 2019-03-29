Медведев признал гендерную дискриминацию в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признал, что в стране есть дискриминация по половому признаку, сообщает РИА "Новости".

"Есть, ну чего лукавить-то, безусловно есть, что бы там ни говорили, ни ссылались на историю, на консервативный характер общества, на какие-то традиции, дискриминация есть и, скажем по-честному, эта проблема у нас более острая, чем в целом ряде других стран", — сказал Медведев в пятницу, 29 марта, во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что в российской Конституции прописаны равные права для мужчин и женщин, однако это не отменяет того, что представительницам женского пола приходится труднее в карьерном росте.

Медведев добавил, что гендерная проблема в России не является надуманной.