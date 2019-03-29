Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в прямом эфире отвечая на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте", рассказал, чего ему не хватает в его жизни, учитывая его публичный статус, сообщает "Интерфакс".

"Возможность спокойно пройтись по улице, на людей посмотреть, зайти куда-то в музей, в театр, кофе попить просто. Это все равно связано с передвижением большого количества лиц. Это создает неудобство и мне, и зачастую людям, которые рядом находятся", — отметил Медведев, рассказывая, по чему он больше всего скучает из непубличной жизни.

"Такова специфика нынешнего этапа моей жизни. Может быть, через некоторое время у меня такая счастливая возможность появится", — отметил премьер.

Пользователи соцсети также спросили Медведева о его музыкальных предпочтениях. Он рассказал, что в молодости, когда он в основном слушал рок, был диджеем.

"Я слушаю очень разную музыку. На моем "репите" может быть все, что угодно, начиная от Элвиса Пресли, Дина Мартина и даже Бетховена и Моцарта, заканчивая современными рок-коллективами и иногда даже современными электронными", — рассказал премьер, добавив, что больше стал слушать русский рок, в том числе группы "Сплин", "Аквариум", "Би-2", "Чайф" и "Кино".

При этом, как он отметил, практически не слушает рэп и хип-хоп. Также редко ходит на концерты: "Я за последние годы был считанное число раз. Был, когда Deep Purple приезжал".

Главу правительства и о том, любит ли он готовить. "Сейчас почти нет. Иногда бывает даже и в моей жизни это. Может быть, раз в год", — ответил Медведев, подчеркнув, что готовит шашлык и салат.

Также Медведев рассказал, что спорт и физическая нагрузка являются важной частью его жизни: "Без физической нагрузки просто невозможно выдержать. Я это почувствовал еще тогда, когда был гораздо моложе и переселился в Москву на работу. Поэтому я каждое утро занимаюсь различными видами физической нагрузки и спорта".

Премьер отметил, что каждый день 50 раз отжимается на специальном тренажере: "Раз 50 отжимаюсь. Но могу больше, наверное".