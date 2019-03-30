Названы самые стабильные сферы для работы в России

Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит названы наиболее стабильными сферами труда в России, сообщает RT со ссылкой на ВНИИ труда Минтруда России.

Также в число стабильных вошла социальная сфера – здравоохранение и образование. Кроме того, аналитики отметили сферу IT-технологий. Это связано с технологическим развитием и ускорением внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, говорится в сообщении.

Менее уверенно себя чувствуют работники, занятые в сельском хозяйстве, рыболовстве и сфере ЖКХ, рассказали в институте.

"Там достаточно высокий риск сокращения мест для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, и для руководителей, где наблюдается избыток. Но это не относится к основному персоналу – квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, на которых спрос есть всегда, и он будет расти", – отметили во ВНИИ труда.

Нестабильной также назвали сферу администрирования и документооборота: появляется много IT-продуктов, которые заменяют рутинные процессы. По похожей причине риск сокращений существует для работников банковской сферы и страхования. Внедрение различных онлайн-сервисов позволяет сократить количество персонала, который преимущественно был занят вспомогательными обеспечительными работами. И этот тренд будет продолжаться, пояснили в институте.

"Эксперты рекомендуют сейчас, когда четко заявлен спрос на высокий уровень квалификации, постоянно актуализировать, повышать профессиональное мастерство, относиться к самому себе как к собственной инвестиции – это поможет долгое время оставаться в профессии и быть в ней успешным", – добавили в организации.