Пожар после "резкого взрыва" возник в частном секторе Барнаула

В Барнауле в субботу вечером, 30 марта, произошел пожар в частном секторе на улице Аэродромная в районе пересечения с улицей Паровозная (район улицы Матросова), рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

По словам очевидцев, возгоранию предшествовал "резкий взрыв". Возможно, была утечка газа. "Горит дом. Говорят, есть погибшие. Информация уточняется", — сообщается в комментариях.

"На улице Аэродромной в частном доме произошел сильный пожар. На место происшествия приехало около 4 пожарных машин, 2-3 скорые. Очевидцы сообщают о погибших", — отмечается в паблике "Инцидент Барнаул".

По неподтвержденной информации, в пожаре погибли два пенсионера — мужчина и женщина.