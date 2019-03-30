Синюю собаку, покрашенную живодерами, насмерть сбила машина под Тверью

Синяя собака погибла под колесами машины в городе Удомле Тверской области, сообщает телеканал "360" со ссылкой на паблик "Подслушано в Удомле".

Отмечается, что водитель с места ДТП скрылся. Очевидцы подобрали собаку, чтобы отвезти ее в ветеринарную клинику. Однако, как сообщается, собака умерла не доехав до ветклиники.

Собаку часто видели местные жители, которые вспоминают пса как очень доброго: "Жалко, очень добрая собака была, бегала по Новой", "Очень добрая, подтверждаю!", "Очень жалко, что у нас живут такие скоты, которых людьми назвать язык не поворачивается"

Предположительно, именно сегодня, 30 марта, друг человека появился уже в новом окрасе. Жители считают, что в синий цвет его покрасили малолетние живодеры. Вероятнее всего, из-за химии, содержащейся в красителе, собака была дезориентирована и выбежала на дорогу, где ее и сбил автомобиль.

Местный "Московский комсомолец" сообщает со ссылкой на УМВД России по Тверской области, что проводится проверка по факту того, что собаку могли покрасить синей краской хулиганы. Если это подтвердится и выяснится, что к случившемуся причастны несовершеннолетние местные жители, их родителей привлекут к ответственности.

Также в полиции обратили внимание граждан на то, что при возникновении подобных случаев самым правильным решением будет не только публикации в социальных сетях, но и заявление в полицию, поскольку своевременное обращение в правоохранительные органы смогло бы предотвратить неблагоприятное развитие истории с несчастным животным.

В полиции также отметили, что подтвердился факт того, что водитель на одной из улиц города сбил собаку. В паблике сообщается следующее: "Мужчина, который ее сбил и скрылся, если не ошибаюсь, на машине Renault Duster был, цвет коричневый. Его остановил другой мужчина на перекрестке у Руси и стал говорить ему о том, что он не прав и какой он урод. Тот сказал, что это же не человек. И поехал дальше".