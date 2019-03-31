Теплая и ветреная погода ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 31 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"Без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман", – говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры в крае составят +5…+10 градусов, в предгорных районах будет до +15 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице воздух прогреется до +6…+8 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.