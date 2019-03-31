Завораживающие фотографии сделали дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Дайверы и сотрудники Алтайского государственного природного биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко делятся красивыми фотографиями Телецкого озера в марте.

Приход весны виден как по освободившемуся от снега южного берега у поселка Яйлю, так и по трещинам на льду водоема, которые будто бы уже готовы освободить его от "ледяных оков".

В Камгинском заливе снег еще не растаял, зато в этой тенистой части самый прозрачный лед. Под солнцем он быстро мутнеет и приобретает пористую структуру, а в более прохладных местах он чист и гладок.

Покрывающие озеро трещинки возвещают о приходе весны, но на самом деле лед вскроется еще не скоро. Его толщина с февраля не изменилась, составляя не менее 25 см.

В то же время местами уже блестит вода. Например, ее можно видеть на южном берегу Телецкого озера.