Японские кардиологи выяснили, о чем могут свидетельствовать регулярные походы в туалет в ночное время, сообщает РИА "Новости".

Они провели исследование на четырех тысячах жителей Ватари, задавая им вопросы о различных проблемах и привычках в повседневной жизни.

В результате эксперты выяснили, что даже когда человек регулярно просыпается один раз за ночь, чтобы справить нужду, вероятность развития у него гипертонии возрастала на 40%.

Более частые ночные пробуждения для этой цели еще сильнее увеличивали риск.

Врачи предположили, что такая взаимосвязь объясняется высоким потреблением соли, которая задерживает жидкость в организме и способствует повышению давления.

В любом случае, если "ночные походы" достаточно регулярны, медики рекомендуют пройти обследование у кардиологов.