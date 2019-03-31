Практически один из шести избирателей проголосовал на Украине за первые два часа, сообщает РИА Новости.

По сведениям на 11:00, явка составила 16,08%. И это еще без учета 118 из 199 избирательных территориальных округов которые еще не предоставили сведения.

Также стоит обратить внимание, что независимо от количества проголосовавших выборы все равно признают состоявшимися, так как порога явки на Украине не существует.

Напомним, что на должность главы государства претендуют 39 кандидатов. Фаворитом, по данным социальных опросов, считается шоумен Владимир Зеленский.