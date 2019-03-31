Основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг считает, что правовое регулирование интернета властями необходимо, сообщает РИА Новости.

Более того, бизнесмен призвал власти активнее участвовать в контроле действий пользователей в Сети.

"Обновляя правила для интернета, мы можем сохранить лучшее, что в нем есть, — свободу самовыражения для людей и свободу создавать новое для предпринимателей, при этом защищая общество от вреда больших масштабов", — выразил свое мнение владелец Facebook.

В числе сфер, требующих новых стандартов, Цукерберг назвал распространение вредного контента, вмешательство предвыборные кампании, конфиденциальность и передача данных.

В частности, он считает, что именно стандартизация последнего аспекта значительно упростит контроль за тем, что происходит в виртуальном пространстве и поможет эффективно бороться с вредоносным контентом.

При этом он уверен, что в такой борьбе должны сплотиться большинство стран, приняв единые стандарты в соответствии с Общим регламентом о защите персональных данных ЕС.