Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва обнародовал в социальной сети Facebook данные экзитполов выборов президента Украины.

Чтобы не нарушить местное законодательство, он использовал эзопов язык, однако имена кандидатов легко угадываются за "названиями спиртных напитков", которые предпочитают украинцы в последний день марта.

Для тех, кто не большой любитель загадок, портал ukraina.ru расшифровал фамилии, скрытые за ширмой "алкогольной продукции".

Ожидаемо лидирует Владимир Зеленский. Согласно опросам возле избирательных участков за него проголосовали 27-29% избирателей.

А вот дальше все совсем не очевидно. На второй тур претендуют одновременно и Петр Порошенко (16-17%), и Юлия Тимошенко (14-14,5%), и Юрий Бойко (14-15,5%).

Не исключено, что один из них пробьется на решающее голосование благодаря даже не проценту, а его долям. Остальные, согласно сведениям Гужвы, не набрали даже 7% голосов.