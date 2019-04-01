Прокуратура выявила факт хищения средств из бюджета Рубцовска путем незаконного получения пособия по безработице, сообщает региональное отделение ведомства.

Как установлено правоохранителями, местный житель был предпринимателем, но предоставил в органы соцзащиты заведомо ложные сведения, не указав, что ведет собственный бизнес.

В результате с 2017 по 2018 годы он незаконно получил 52 тысячи рублей.

Рубцовчанину предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 159.2 УК (мошенничество при получении выплат).

Уголовное дело передано в суд. Бизнесмену грозит до четырех месяцев ареста, до 120 тысяч рублей штрафа, до двух лет ограничения свободы, либо наказание, связанное с выполнением работ.