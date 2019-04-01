Частный самолет с Наталией Филевой и ее отцом на борту разбился в Германии, сообщает РБК.

Авиакатастрофа случилась неподалеку от Франкфурта 31 марта 2019 года. Воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку.

В авиакомпании S7, совладельцем которой была Филева, подтвердили гибель женщины.

"Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива", – уточнили представители компании.

Расследование причин трагедии будет проводиться международной комиссией при участии российских авиационных властей.

Напомним, что Наталия Филева, по данным Forbes на конец 2018 года, была на четвертом месте по размеру состояния среди всех женщин России. Ее капитал оценивался в 600 миллионов долларов.