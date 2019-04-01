С 1 апреля россиянам проиндексировали социальные пенсии, сообщает ТАСС.

Тем, кто не выработал достаточного трудового стажа и получает пенсии по достижению возраста, выплаты увеличат на 2%.

Таким образом, средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля. Он достиг 9 266 рублей в месяц.

Также повышение коснулось пенсий детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы (рост на 268 и 270 рублей соответственно). Первые теперь будут получать 13 674 рубля, вторые – 13 812 рублей.

В общей сложности индексация затронула четыре миллиона россиян.