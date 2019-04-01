Aviasales назвал пять самых востребованных направлений у иностранных туристов, сообщает РИА "Новости".

В рейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.

В целом в первом квартале 2019 года иностранцы стали летать в Россию в три раза чаще, чем в аналогичный период 2018-го.

Соизмеримо активности иностранцев растет и ценник на авиарейсы.

Так, за перелет в Новосибирск граждане других государств заплатили в среднем 13,3 тысячи рублей (+75% в сравнении с 2018-м), в Краснодар – 10,5 тысячи рублей (+63%), в Москву – 15 тысяч рублей (+55%), в Петербург – 10,5 тысячи рублей (+7%).