Минфин отреагировал на инициативу Минздрава понизить потребление напитков с содержанием сахара, сообщает "Коммерсант".

Ведомство направило в правительство предложение отменить льготную налоговую ставку на безалкогольные напитки, в том числе содержащие добавки сахара, а также фруктовые соки с добавлением сахара для детского питания, которые содержат повышенное содержание сахара.

Инициаторы считают, что это будет способствовать уменьшению производителями доли сахара в продукции.

В то же время эксперты опасаются несколько другого эффекта: повышения цен и снижения спроса.