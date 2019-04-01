Правительство России продлило договоренность с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизтопливо, сообщает ТАСС. С соответствующим заявлением выступил глава Минэнерго Александр Новак.

Соглашение подразумевает, что изменение внутренних цен на бензин и дизтопливо не должно превышать размеров инфляции. То есть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, их размер не должен расти более, чем на 5,2% (инфляция на данный момент).

При этом нефтяники говорят о серьезных убытках из-за того, что государство регулирует рынок. Так, по оценке руководителя "Лукойла" Вагита Алекперова, за первые два месяца 2019-го потери от поставок топлива на внутренний рынок составили 50 млрд рублей.

Напомним, правительство и нефтяные компании договорились о заморозке цен на бензин в 2018 году. С лета действовала устная договоренность, в ноябре стороны подписали соглашение, срок которых истекает 31 марта 2019 года.

Тогда компании согласились, что с 1 января 2019 года темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 февраля они не должны превышать прогноз среднегодовой инфляции.