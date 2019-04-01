Движение ограничили для всех видов транспорта на автодороге в Алейском районе Алтайского края, сообщили 1 апреля в "Алтайавтодоре".

"В связи размывом земляного полотна автомобильной дороги "Подъезд к поселку Октябрьский" в Алейском районе с 09:00 введено временное ограничение для всех видов транспорта. Ведутся активные работы по обеспечению проезда", – информирует дорожное ведомство.

В региональном Минтрансе уточняют, что размыв произошел на подходах к водопропускным трубам.

"На участке ведутся активные работы по устранению причины ограничения движения. Водителям рекомендуется временно воздержаться от поездок в данном направлении", – указывают в министерстве.

Информацию о состоянии проезда можно получить по телефонам: 8-800-222-3169, (3852) 36-31-69.