Количество авиарейсов по маршруту Горно-Алтайск – Москва увеличится со вторника, 2 апреля.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, авиакомпания S7 с указанной даты увеличивает частоту рейсов на маршруте Горно-Алтайск – Москва до трех в неделю.

Полеты будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. С 27 апреля частота рейсов будет увеличена до четырех в неделю, добавится один рейс по субботам.

В мае полеты будут выполняться пять раз в неделю, а с июня – ежедневно.

Борт прибывает из Москвы в Горно-Алтайск в 09:00 часов по местному времени, вылетает в столицу в 10:05 часов.