Цены на новое жилье в Барнауле продолжают снижаться, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Достигнув своего пика к сентябрю 2018 года, цена на первичное жилье в краевой столице неуклонно падает.

Некоторую стабилизацию можно было наблюдать в феврале, но у же в марте продавцы снизили цены на "квадрат" в среднем почти на тысячу рублей.

Теперь один квадратный метр обойдется новоселам приблизительно в 49061 рубль.

Наибольшее падение продемонстрировали студии, спрос на которые заметно упал. Также существенно подешевели крупные элитные квартиры с тремя комнатами и выше.

В то же самое время рост наблюдается в сегменте одно- и двухкомнатных квартир (на 1,2 тысячи за метр).