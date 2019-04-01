Майминский районный суд Республики Алтай вынес приговор мужчине, который обвинялся в дезорганизации деятельности СИЗО, сообщает региональная прокуратура.

Как установлено судом и следствием, 34-лений житель Горно-Алтайска, отбывая арест в СИЗО, схватил за одежду сотрудника УФСИН, несколько раз плюнул в него и угрожал насилием.

Несмотря на то, что горожанин причастность к преступлению отрицал, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По совокупности преступлений, подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима.