Родственники умершей 51-летней женщины Ирины Фокиной привезли гроб с ее телом к зданию администрации Рязани, сообщает РИА "Новости".
Они рассказали журналистам, что на такой поступок отважились, чтобы показать чиновникам, к чему привело лишение бизнеса предпринимательницы.
Убитые горем родственники также принесли с собой плакаты. Один из них гласил: "Кто вернет нам нашу жену и мать?"
Дело в том, что перед смертью бизнес-леди, которая занималась пассажироперевозками, лишили лицензии.
Именно нервный стресс из-за этой ситуации и свел в могилу Фокину, считают ее близкие.
В мэрии ответили, что готовы предоставить гражданам бесплатную психологическую и юридическую помощь.
Сотрудники администрации выразили соболезнования потерявшим родного человека рязанцам. Но в то же время их обвинения чиновники считают беспочвенными.
Ирину Фокину лишили лицензии, потому что на ее автобусах отсутствовала система ГЛОНАСС.
"Так ездить нельзя, есть федеральный закон, и мы его соблюдаем, – прокомментировали в мэрии. – Суд отозвал свидетельство на право перевозки по конкретному маршруту".
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