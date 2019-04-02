США прекратили поставку в Турцию материалов для F-35, сообщает РИА Новости.

Такие санкции наложены на Анкару в связи с ее желанием приобрести российские С-400.

Турки готовы заплатить 2,5 млрд долларов за четыре дивизиона новейших зенитных ракетных систем, подтвердивших свою боеспособность в Сирии.

Такие отношения союзника с находящейся под санкциями Вашингтона страной не устроили американцев, к тому же они планировали продать Турции свои ЗРК.

Поэтому Соединенные Штаты пригрозили остановить продажу истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightining II. Речь идет о как минимум ста единицах боевой техники.