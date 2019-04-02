Минфин предложил ввести несколько новых налогов

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Отмечается, что в НК будут внесены главы: "Экологический налог", "Утилизационный сбор", "Сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения", "Налог на операторов сети связи общего пользования" и "Гостиничный сбор".
На портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект Минфина о кодификации неналоговых платежей.
Ведомство выполнило "давнее обещание" кодифицировать платежи, которые в настоящий момент являются неналоговыми. Издание отмечает, что Минфин занимался подготовкой этого законопроекта "более года".
Ранее бизнес, полагая, что такой шаг приведет к росту фискальной и административной нагрузки, обратился к Владимиру Путину с просьбой не торопиться с включением "неналогов" в НК.
Комментарии
Налоги в России, как иезуитская казнь, когда человеку делают не смертельные порезы, но в конечным счете человек истекает кровью и погибает..
Народ потянет.
когдаже вы там падавитесь то
Кредит для бульбашей?
Сирию отстраивать надо!
Мы и так все перечисленное оплачиваем! Решили по второму кругу оплату провести!
Эти налоги во благо народу для пополнения бюджета страны!!!
Разрушать не строить .Бездари за что такие жалования получают.
За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Кроме того, вводится новый налог на осадки: на обыкновенный дождь – 100 лир, на проливной дождь – 200 лир, с громом и молнией – 300 лир...
2.04.2019 10:10
- гость -
Который разворовывается и разбазаривается!
А что изменится? Просто не налоговые платежи теперь будут называть честно налогами? Надо бороться с уменьшением сумм и количеством налогов и сборов, а не с названиями.