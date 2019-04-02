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Водонапорная башня обрушилась в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Инцидент произошел поздним вечером 1 апреля
Ситуация находится на контроле местных властей/ Фото иллюстративное: Александра Черданцева/Amic.ru

Ситуация находится на контроле местных властей/ Фото иллюстративное: Александра Черданцева/Amic.ru

Водонапорная башня обрушилась в селе Андроново в Тюменцевском районе Алтайского края, сообщает Катунь 24.

Инцидент произошел около 23:20 1 апреля. Отмечается что причиной обрушения башни стал надлом стойки.

Ситуация находится на контроле районных властей. По словам главы администрации Тюменцевского района Ивана Дитца, на месте работает ремонтная бригада.

Водоснабжение на социальных объектах присутствует. В течение дня воду подадут в населённый пункт, а также в ближайшие дни установят высоко-частотный преобразователь, который будет регулировать давление.

Также отметим, что в прошлом году обрушение водонапорной башни произошло и в самом районном центре Тюменцево.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.04.2019 11:20
гiсть

ну хоть не мост через Обь

0  0
2.04.2019 11:44
- гость -

еще одна... т.е. разруха подобралась к жизненно-важным объектам.

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