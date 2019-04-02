Водонапорная башня обрушилась в селе Андроново в Тюменцевском районе Алтайского края, сообщает Катунь 24.

Инцидент произошел около 23:20 1 апреля. Отмечается что причиной обрушения башни стал надлом стойки.

Ситуация находится на контроле районных властей. По словам главы администрации Тюменцевского района Ивана Дитца, на месте работает ремонтная бригада.

Водоснабжение на социальных объектах присутствует. В течение дня воду подадут в населённый пункт, а также в ближайшие дни установят высоко-частотный преобразователь, который будет регулировать давление.

Также отметим, что в прошлом году обрушение водонапорной башни произошло и в самом районном центре Тюменцево.