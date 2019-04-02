Текст Тотального диктанта в Новосибирске прочитают 13 апреля известный журналист и телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, писатель Дмитрий Быков и хоккеист ХК "Сибирь" Егор Миловзоров, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, текст на различных площадках прочтут артисты почти всех театров Новосибирска. Список необычных чтецов в этом году пополнит Медведь из мультфильма "Маша и медведь".

Ранее сообщалось, что автором текста для Тотального диктанта стал российский писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в Новосибирске в 2004 году. Авторами текстов, в частности, становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина и Алексей Иванов. В прошлом году автором текста Тотального диктанта стала писательница Гузель Яхина.