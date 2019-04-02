Депутаты решили защитить Рунет отечественным шифрованием

Весь трафик Рунета могут начать шифровать с помощью российской криптографии, пишет РБК со ссылкой на поправки к законам, которые подготовил профильный комитет Госдумы.

Поправки ко второму чтению в законопроект о суверенном Рунете подготовил Комитет Госдумы по информационной политике. Инициатива обязывает передавать информацию в российском сегменте интернета исключительно с использованием отечественных средств шифрования.

"Распространение или предоставление информации в электронном виде осуществляется с использованием кодирования такой информации. Правительство РФ устанавливает порядок выдачи и использования кодов и средств шифрования, необходимых для кодирования, а также определяет лиц, уполномоченных выдавать такие коды и средства шифрования", – говорится в тексте поправок.

Российское шифрование также будет использоваться в государственных информационных системах, включая систему госзакупок, на портале госуслуг, в системе государственных и муниципальных платежей. Если поправки одобрят, то интернет-компаниям придется вшить отечественный тип шифровки в свои продукты, в том числе в почтовые клиенты, браузеры и мессенджеры.

Между тем эксперты выразили опасения, что массовое использование отечественных средств шифрования поможет спецслужбам считывать интернет-трафик, который операторы связи с 2018 года должны хранить в рамках так называемого закона Яровой.

"Мы не знаем, насколько надежны отечественные средства шифрования. Если предположить, что в них тоже есть какие-либо закладки, то массовое использование российской криптографии позволит силовым структурам расшифровывать весь тот трафик, большие объемы которого должны хранить операторы связи", – подчеркнул независимый эксперт Алексей Семеняк.