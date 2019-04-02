Фото: Amic.ru

Скандальную автомойку в центре Барнаула не успевают снести к 4 апрелю 2019 года. Эту информацию подтвердил собственник объекта. По его словам, мойку демонтируют до конца недели, но к 4 апреля, не смотря на требование суда, это сделать не получится. В пресс-службе администрации краевой столице сообщили, что в мэрию не поступало никаких документов о переносе демонтажа автомойке в центре туркластера. Однако если к 4 апреля этого не произойдет — городские власти готовы принимать кардинальные действие и привлекать к ответственности владельца.

Ранее сообщалось, что Арбитражным судом Алтайского края 4 декабря утверждено мировое соглашение между комитетом по строительству, архитектуре и развитию города, администрацией Центрального района и собственником автомойки Евгением Чертовым, в соответствии с которым на ответчика возложена обязанность произвести демонтаж автомобильной мойки по адресу ул. Ползунова, 52 до 4 апреля 2019 года.

Сам предприниматель ранее сообщал, что именно он предложил представителям администрации Барнаула остановить разбирательство и заключить мировое соглашение. Он заверил, что снесет мойку, но ему потребуется четыре месяца для подготовки документов.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что данная автомойка принадлежит сети Formula22. Земельный участок в центре туркластера находится в частной собственности владельца сети "Мария-Ра" Александра Ракшина. Администрация Барнаула требовала неоднократно снести это строение, поскольку оно не вписывается в ансамбль туристического кластера. Во второй половине октября 2018 года краевой арбитражный суд временно приостановил деятельность мойки.