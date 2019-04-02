Уголовное дело возбуждено после взрыва в военной академии Можайского

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в Военной академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, сообщает СК.

"В связи с инцидентом в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге военным следственным управлением СК России по ракетным войскам стратегического назначения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. "а,е" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в среду, 2 апреля, около 13 часов 30 минут в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. По предварительным данным, четверо военнослужащих получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел, когда в одном из корпусов переносили учебные заряды.