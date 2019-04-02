Смягчение муниципальных фильтров на выборах рассмотрит Госдума

Депутаты Михаил Дегтярев и Алексей Диденко внесли в Госдуму инициативу, которая призвана смягчить муниципальный фильтр на выборах, сообщается на сайте парламента.

Новый закон предусматривает снижение до 5% числа подписей муниципальных депутатов, необходимых для прохождения фильтра кандидатами в губернаторы. На данный момент в некоторых регионах претендентам на пост главы области нужно заручиться поддержкой 10% депутатов.

Ранее члены партии "Единая Россия" пришли к соглашению с ЦИК и представителями других фракций в вопросе смягчения муниципальных фильтров.

Отмечается, что новый закон "сохранит устойчивость и прозрачность существующей системы отбора кандидатов и одновременно будет содействовать развитию политической конкуренции".

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что на решение о смягчении муниципального фильтра повлияла позиция президента РФ Владимира Путина. Она отметила, что обсуждала этот вопрос с главой государства в январе. Также она выразила благодарность российскому президенту за то, что "он услышал ее доводы".