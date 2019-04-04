Мода меняется и возвращается, но тренд на открытую и белоснежную улыбку остается неизменным, она признак добродушия и уверенности в себе. Но не все люди могут быть убеждены в красоте своей улыбки. Врачи-стоматологи "РЖД-Медицина" г. Барнаула откроют секрет обворожительной улыбки.

Отбеливание зубов – одна из самых востребованных процедур в эстетической стоматологии, она предполагает очищение эмали от налета и изменение цвета под воздействием активных веществ. В зависимости от пожеланий и состояния зубного ряда пациента, врач-стоматолог определяет вид отбеливания, который "осветлит" улыбку на 4-12 тонов.

Некоторые люди утверждают, что отбеливание вредит зубам, но современные технологии и высококвалифицированные врачи-стоматологи в "РЖД-Медицина" г. Барнаула не стоят на месте, а осваивают инновационный подход к безопасному отбеливанию.

Особенно отбеливание зубов популярно у курильщиков, у тех, кто столкнулся с возрастными изменениями цвета зубной эмали, у любителей газированных напитков и сладостей с большим количеством агрессивных красителей в составе.

Чтобы процедура отбеливания зубов была качественной, необходимо соблюдать правила подготовки полости рта перед этим процессом – провести лечение кариозных заболеваний и профессиональную гигиену полости рта.

В стоматологической клинике "РЖД-Медицина" г. Барнаула профессиональная гигиена полости рта делается строго по показаниям с использованием современных материалов и следующих инструментов:

Ультразвуковые и ручные скелеры;

профессиональные полировочные щетки, головки и пасты;

порошкоструйные аппараты (хэнди-бластеры);

штрипсы для полировки межзубных поверхностей.

Если после профессиональной чистки нет воспалений в полости рта, то доктор смотрит на противопоказания/показания к процедуре отбеливания зубов.

Противопоказания: повышенная чувствительность зубов, непереносимость перекиси водорода, наличие большого количества коронок, пломб и других несъемных протезов у пациентов, пациенты с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава.

Стоматологическая клиника "РЖД-Медицина" в г. Барнауле придает уверенность и делает мир светлей.

Стоматология клиники "РЖД-Медицина" г. Барнаул

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