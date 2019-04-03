Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 240 квадратных метров продают на улице Восточной в Барнауле за 10,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Отличное месторасположение – до центра 10 минут. В доме выполнен достойный дизайнерский ремонт. Современная отделка из дорогих материалов высокого качества. Очень удобная планировка", – отмечает автор объявления.

На первом этаже находится отапливаемый гараж и спортзал с тренажерами и теннисным столом. На втором – просторная солнечная гостиная, уютная кухня, гардеробная и ванная комната. На третьем – три спальни, холл-гостиная, гардеробная, санузел.

Также на участке имеется двухкомнатный гостевой дом площадью 46 "квадратов", второй кирпичный гараж, комплекс для отдыха с русской баней, финской сауной, гостевой зоной для большой компании.

Кроме того, имеется глубокий бассейн, беседка и барбекю. Выполнен дизайн участка: много декоративных цветов, растений, плодоносящих деревьев и кустарников.