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Коттедж с гостевым домом и бассейном продают в Барнауле за 10,5 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 240 квадратных метров расположено на улице Восточной

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 240 квадратных метров продают на улице Восточной в Барнауле за 10,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Отличное месторасположение – до центра 10 минут. В доме выполнен достойный дизайнерский ремонт. Современная отделка из дорогих материалов высокого качества. Очень удобная планировка", – отмечает автор объявления.

На первом этаже находится отапливаемый гараж и спортзал с тренажерами и теннисным столом. На втором – просторная солнечная гостиная, уютная кухня, гардеробная и ванная комната. На третьем – три спальни, холл-гостиная, гардеробная, санузел.

Также на участке имеется двухкомнатный гостевой дом площадью 46 "квадратов", второй кирпичный гараж, комплекс для отдыха с русской баней, финской сауной, гостевой зоной для большой компании.

Кроме того, имеется глубокий бассейн, беседка и барбекю. Выполнен дизайн участка: много декоративных цветов, растений, плодоносящих деревьев и кустарников.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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