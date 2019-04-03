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Зеленского потребовали отправить в тюрьму за русский язык

, ИА "Амител"
"За решетку надо сажать уже сегодня, не допуская во второй тур", – отметила экс-депутат Рады
Зеленский ранее обратился к избирателям на русском языке / Фото: blogs.informator.news

Зеленский ранее обратился к избирателям на русском языке / Фото: blogs.informator.news

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка, сообщает RT.

Отмечается, что данная реакция Фарион связана с благодарственной речью Зеленского избирателям, которую шоумен произнес на русском.

"А вы можете перевести, что оно несло? Ай донт андерстэнд что оно несло. Оно в украинском государстве живет, оно выучило государственный язык?" – заявила Фарион.

По ее словам, Зеленского "за решетку надо сажать уже сегодня, не допуская во второй тур".

Напомним, ранее Фарион предлагала бить украинцев по лицу обувью за использование русского языка.

Ранее Зеленский предложил создать украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал в Крыму и Донбассе. По его словам, канал должен будет, в частности, опровергать утверждение о том, что у жителей неподконтрольных Киеву территорий "хотят отобрать русский язык".

Также шоумен заявлял, что украинским властям не нужно притеснять русский язык.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

3.04.2019 09:02
гость

Нацистка и русофобская тварь

0  0
3.04.2019 09:03
гость

И ведь таких там не мало

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3.04.2019 09:27
- гость -

Еще не кто а вякает.

0  0
3.04.2019 09:33
- гость -

предсказуемо.

0  0
3.04.2019 09:43
- гость -

Таких там большинство. Если тебе в Киеве молодежь крикнет - Слава Украине, а ты не ответишь - героям слава, тебе по лицу надают.

0  0
3.04.2019 09:59
- гость -

Он кандидат в Президенты, почему обязательно надо добавлять шоумен?! Тогда уже по нашему - член КПСС с 197? года, сотрудник КГБ...

0  0
3.04.2019 10:06
- гость -

Тогда пусть и за английский и за все другие иностранные языки бьет баба-дура

0  0
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