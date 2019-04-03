Зеленского потребовали отправить в тюрьму за русский язык

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка, сообщает RT.

Отмечается, что данная реакция Фарион связана с благодарственной речью Зеленского избирателям, которую шоумен произнес на русском.

"А вы можете перевести, что оно несло? Ай донт андерстэнд что оно несло. Оно в украинском государстве живет, оно выучило государственный язык?" – заявила Фарион.

По ее словам, Зеленского "за решетку надо сажать уже сегодня, не допуская во второй тур".

Напомним, ранее Фарион предлагала бить украинцев по лицу обувью за использование русского языка.

Ранее Зеленский предложил создать украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал в Крыму и Донбассе. По его словам, канал должен будет, в частности, опровергать утверждение о том, что у жителей неподконтрольных Киеву территорий "хотят отобрать русский язык".

Также шоумен заявлял, что украинским властям не нужно притеснять русский язык.