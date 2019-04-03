ПФР рассказал о новом СНИЛС и возможностях его получения

В России больше не будут выдавать привычные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, вся информация будет храниться в электронном виде, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Пенсионный фонд России.

В ведомстве уточнили, что для всех, кто становится зарегистрированным или застрахованным лицом, просто будет открываться страховой номер индивидуального лицевого счета. По нему можно будет получать необходимые услуги.

Обычные справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении ПФР. Подчеркивается, что изменения касаются формальной регистрации в страховой системе, на пенсионном обеспечении это никак не скажется.

В Министерстве труда и соцзащиты пояснили, что ранее выданные страховые свидетельства по-прежнему действительны, обменивать их не придется.

Закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета накануне подписал Владимир Путин. Из документа следует, что ПФР для каждого россиянина и иностранца, постоянно или временно пребывающего на территории страны, открывает индивидуальный лицевой счет. Страховой номер счета будет идентификатором физлица при получении государственных и муниципальных услуг. После открытия счета Пенсионный фонд выдает документ, подтверждающий регистрацию в бумажном и электронном виде, по выбору гражданина.