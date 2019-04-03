Рост реальных пенсий в феврале зафиксировал Росстат

В феврале 2019 года назначенные пенсии выросли на 5,9% в годовом выражении и составили 14 166 рублей, говорится в материалах Росстата.
Отмечается, что реальный размер средней ежемесячной пенсии увеличился на 0,6% по сравнению с февралем 2018 года.
Номинальные зарплаты выросли на 6%. Их средний показатель в феврале составил чуть больше 43 тысяч рублей. Реальная зарплата увеличилась на 0,7%, отметил Росстат.
В понедельник, 1 апреля, вступило в силу постановление правительства, которое утверждает коэффициент индексации социальных пенсий на уровне 2%. Таким образом, пенсионные выплаты нетрудоспособным гражданам, у которых отсутствует трудовой стаж, вырастут в среднем на 100-200 рублей.
Ранее сообщалось, что средний размер социальной пенсии после индексации составит 9 266 рублей. Повышение затронуло почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,3 млн являются получателями социальных пенсий.
Комментарии
Это что то типа - Росстат зафиксировал восход Солнца по утрам! Конечно выросли пенсии, их же индексировали!