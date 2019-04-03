Среда, 3 Апрель, 12:02

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,47
€ 73,32
Обь
107см +30

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Депутат рассказал о способах преодоления дефицита врачей первичного звена

, ИА "Амител"
Морозов призвал медработников предлагать свои инициативы по донастройке законов в сфере здравоохранения
Нужно определить реальную потребность в медицинских кадрах абсолютно всех специальностей / Фото: russkievesti.ru

Нужно определить реальную потребность в медицинских кадрах абсолютно всех специальностей / Фото: russkievesti.ru

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил на "Неделе медицинского образования" в Сеченовском университете, что задачи, заложенные в национальный проект "Здравоохранение" до 2024 года, можно выполнить, развивая целевой набор кадров в сфере здравоохранения и непрерывное медицинское образование, пишет "Парламентская газета".

По мнению Морозова, для решения задачи национального проекта и ликвидации  дефицита врачей первичного звена нужно, "чтобы во всех субъектах РФ, всех медицинских вузах четко поняли реальную потребность в медицинских кадрах абсолютно всех специальностей".

Также нужно развивать целевой набор, адресный прием в ординатуру и непрерывное медицинское образование.

Морозов отметил, что подконтрольный ему комитет уделяет первостепенное внимание подготовке медицинских кадров, повышению финансирования в этой сфере и непрерывному медицинскому образованию.

Он напомнил, что в прошлом году в Госдуме также приняли закон о клинических рекомендациях и протоколах лечения, которыми теперь должны будут руководствоваться все медицинские организации независимо от того, в каком регионе они находятся.

По словам Морозова, это совершенно новое законодательное поле. Он призвал медработников предлагать свои инициативы по донастройке законов в сфере здравоохранения.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

3.04.2019 10:32
- гость -

Может просто должна быть зарплата достойная.

0  0
3.04.2019 10:57
гость

Зарплату нужно платить людям достойную . Сначала развалят Советскую систему здравоохранения затем судорожно начинают делать вид , что что-то делают что бы придумать своё , но ума нет , профессионалов - управленцев тоже и получается то , что сейчас имеем . Быть профессионалом своего дела не просто , это не только руками водить в разные стороны и слова говорить , но и делать НУЖНЫЕ дела .

0  0
3.04.2019 10:57
- гость -

Донасторойка, слово то придумал, от осинки не родятся апельсинки дядя, сколько из бюджета выделяете на здравоохранение, такое здравоохранение и получаете.

0  0
3.04.2019 10:59
- гость -

задачи, заложенные в национальный проект "Здравоохранение" до 2024 года, можно выполнить, развивая целевой набор кадров в сфере здравоохранения и непрерывное медицинское образование

откровенная чушь.
поступает в мед ВУЗ студент, например, в 2019 г. он станет врачом через 6 лет обучения в ВУЗе и 2 года ординатуры, то есть, только в 2027 такое можно сделать, если сейчас увеличить набор целевиков. а нацпроект рассчитан до 2024 года. следовательно, нельзя так делать, чтобы восполнить тот дефицит врачей, который уже сформировался в системе здравоохранения на данным момент.
для справки в 2009-2010 гг врачей в АК было 12 тыс. сейчас 7800. выпуск МЕДа около 500 человек в год, включая стоматологов и сестер с вышкой.

0  0
3.04.2019 11:06
- гость -

Полностью уничтожили первичное звено созданное при советах, уничтожили одно из достижений советского здравоохранения, его доступность, при достаточном финансировании и сохранении структуры получили бы не плохую модель здравоохранения, как например на Кубе.

0  0
3.04.2019 11:08
Злобная бабка


3.04.2019 10:32
- гость -

Может просто должна быть зарплата достойная.
---------------------

Ну что Вы всё портите своим прагматизмом? Тут "лучшие умы страны и человечества" уже столько "эффективных" решений придумали, а Вы всё про зарплату. Фу таким быть, истинные патриоты своей страны должны работать из чувства долга и гордости за свою страну.

0  0
3.04.2019 11:58
- гость -

3.04.2019 10:59
- гость -
...и сестер с вышкой...

Сестра "с вышкой" никогда врачом не станет, и не заменит.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
11:49
Дорогу на Алтае отремонтируют после проверки прокуратуры и жалоб жителей 0
11:32
Дополнительно выделят 36 млрд рублей на цифровизацию городов России 0
11:24
5 слов-образов, которые ассоциируются с Барнаулом у горожан 6
11:13
Жириновский предложил премировать россиянок за беременность при помощи ЭКО 5
11:01
Лестница подземного перехода на площади Октября в Барнауле начала разрушаться 1
10:47
Двое детей и двое взрослых погибли в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае 15
10:32
60 студентов АлтГПУ помогут жителям края перейти на цифровой формат телевидения 5
10:24
Депутат рассказал о способах преодоления дефицита врачей первичного звена 7
10:15
На Павловском ДОКе выпущена первая плита МДФ 7
10:03
Рост реальных пенсий в феврале зафиксировал Росстат 8
09:51
"Радио Шансон Барнаул" представляет: концерт "Шансон. История в песнях" 1
09:42
ПФР рассказал о новом СНИЛС и возможностях его получения 0
09:33
Законопроект об оплате тепла по индивидуальным счетчикам вызвал замечания в ГД 8
09:23
Экстренное предупреждение: на реках Алтая возможен резкий подъем воды 1
09:11
Министр образования Максим Костенко: "Нам дорог каждый учитель и директор школы" 13
09:07
Стирая границы: как увеличивается пространство современных квартир 0
09:01
Когда скорость имеет значение: как помочь ребенку подтянуть знания 0
08:55
Голиковой предложили выплачивать 50 тысяч рублей на третьего и последующих детей 4
08:39
Зеленского потребовали отправить в тюрьму за русский язык 8
08:19
Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения 0
08:06
Самые необычные и странные мобильные телефоны, выпущенные в продажу 1
07:50
Выпускники АлтГТУ востребованы ростовским заводом "Ростсельмаш" 0
07:34
Более 2 тысяч должников в Алтайском крае могут лишиться газа 0
07:22
Между жителями и собаками: кто на Алтае ответит за бездомных животных 17
07:15
Жители Алтайского края смогут проверить наличие лицензий у таксистов 4
07:02
В Барнауле в седьмой раз пройдет выставка новостроек 0
06:48
Коттедж с гостевым домом и бассейном продают в Барнауле за 10,5 млн рублей 9
06:32
Безумная молодость: умопомрачительная подборка фотографии с вечеринок 10
06:17
20-градусное тепло и гололед: прогноз погоды в Алтайском крае на 3 апреля 0
06:01
Воздух Горного Алтая, расфасованный в баллоны, продают за границу 2
05:47
Рогозин уволил "нерадивых" разработчиков корабля "Федерация" 5
04:47
Острый голод испытывали в мире порядка 113 млн человек в 2018 году 5
03:57
Малышева развеяла мифы о пользе гематогена 8
00:14
Срок появления вакцины от аллергии на кошек назвали российские ученые 0
23:54
Китайской компании запретили строить завод на берегу Байкала 4
23:22
Экс-губернатор Белых попросил об отсрочке для выплаты 48 млн рублей штрафа 3
23:14
Генпрокуратура опровергла давление на СМИ из-за публикации фото с "госсимволом" 6
22:38
Алтайского бизнесмена за махинации с налогами отправили работать два года 2
22:01
Медведев в Перми примерил умные часы российского производства 7
21:51
Пьяные ДТП со смертельным исходом могут приравнять к умышленным убийствам 23
21:33
Смягчение муниципальных фильтров на выборах рассмотрит Госдума 2
21:26
Уголовное дело возбуждено после взрыва в военной академии Можайского 0
20:54
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро не признали свою вину 0
20:29
Роскомнадзор начал профилактику по закону об оскорблении власти 8
19:54
Алена Водонаева ушла от супруга и живет отдельно уже два месяца 5
19:44
Матвиенко поручила запретить микрокредиты под залог жилья 0
19:08
Коротко о главном: новый прокурор, долги по зарплате и "АлтайФест"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 2 апреля
18:51
Мантуров предрек России лидерство в гонке беспилотников 1
18:32
Взрыв произошел в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге 0
18:14
Депутаты решили защитить Рунет отечественным шифрованием 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.