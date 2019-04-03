Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил на "Неделе медицинского образования" в Сеченовском университете, что задачи, заложенные в национальный проект "Здравоохранение" до 2024 года, можно выполнить, развивая целевой набор кадров в сфере здравоохранения и непрерывное медицинское образование, пишет "Парламентская газета".

По мнению Морозова, для решения задачи национального проекта и ликвидации дефицита врачей первичного звена нужно, "чтобы во всех субъектах РФ, всех медицинских вузах четко поняли реальную потребность в медицинских кадрах абсолютно всех специальностей".

Также нужно развивать целевой набор, адресный прием в ординатуру и непрерывное медицинское образование.

Морозов отметил, что подконтрольный ему комитет уделяет первостепенное внимание подготовке медицинских кадров, повышению финансирования в этой сфере и непрерывному медицинскому образованию.

Он напомнил, что в прошлом году в Госдуме также приняли закон о клинических рекомендациях и протоколах лечения, которыми теперь должны будут руководствоваться все медицинские организации независимо от того, в каком регионе они находятся.

По словам Морозова, это совершенно новое законодательное поле. Он призвал медработников предлагать свои инициативы по донастройке законов в сфере здравоохранения.