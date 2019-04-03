Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил на "Неделе медицинского образования" в Сеченовском университете, что задачи, заложенные в национальный проект "Здравоохранение" до 2024 года, можно выполнить, развивая целевой набор кадров в сфере здравоохранения и непрерывное медицинское образование, пишет "Парламентская газета".
По мнению Морозова, для решения задачи национального проекта и ликвидации дефицита врачей первичного звена нужно, "чтобы во всех субъектах РФ, всех медицинских вузах четко поняли реальную потребность в медицинских кадрах абсолютно всех специальностей".
Также нужно развивать целевой набор, адресный прием в ординатуру и непрерывное медицинское образование.
Морозов отметил, что подконтрольный ему комитет уделяет первостепенное внимание подготовке медицинских кадров, повышению финансирования в этой сфере и непрерывному медицинскому образованию.
Он напомнил, что в прошлом году в Госдуме также приняли закон о клинических рекомендациях и протоколах лечения, которыми теперь должны будут руководствоваться все медицинские организации независимо от того, в каком регионе они находятся.
По словам Морозова, это совершенно новое законодательное поле. Он призвал медработников предлагать свои инициативы по донастройке законов в сфере здравоохранения.
Комментарии
Может просто должна быть зарплата достойная.
Зарплату нужно платить людям достойную . Сначала развалят Советскую систему здравоохранения затем судорожно начинают делать вид , что что-то делают что бы придумать своё , но ума нет , профессионалов - управленцев тоже и получается то , что сейчас имеем . Быть профессионалом своего дела не просто , это не только руками водить в разные стороны и слова говорить , но и делать НУЖНЫЕ дела .
Донасторойка, слово то придумал, от осинки не родятся апельсинки дядя, сколько из бюджета выделяете на здравоохранение, такое здравоохранение и получаете.
задачи, заложенные в национальный проект "Здравоохранение" до 2024 года, можно выполнить, развивая целевой набор кадров в сфере здравоохранения и непрерывное медицинское образование
откровенная чушь.
поступает в мед ВУЗ студент, например, в 2019 г. он станет врачом через 6 лет обучения в ВУЗе и 2 года ординатуры, то есть, только в 2027 такое можно сделать, если сейчас увеличить набор целевиков. а нацпроект рассчитан до 2024 года. следовательно, нельзя так делать, чтобы восполнить тот дефицит врачей, который уже сформировался в системе здравоохранения на данным момент.
для справки в 2009-2010 гг врачей в АК было 12 тыс. сейчас 7800. выпуск МЕДа около 500 человек в год, включая стоматологов и сестер с вышкой.
Полностью уничтожили первичное звено созданное при советах, уничтожили одно из достижений советского здравоохранения, его доступность, при достаточном финансировании и сохранении структуры получили бы не плохую модель здравоохранения, как например на Кубе.
3.04.2019 10:32
- гость -
Может просто должна быть зарплата достойная.
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Ну что Вы всё портите своим прагматизмом? Тут "лучшие умы страны и человечества" уже столько "эффективных" решений придумали, а Вы всё про зарплату. Фу таким быть, истинные патриоты своей страны должны работать из чувства долга и гордости за свою страну.
3.04.2019 10:59
- гость -
...и сестер с вышкой...
Сестра "с вышкой" никогда врачом не станет, и не заменит.