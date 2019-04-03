Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность в 2018 году в 32 регионах России выросла, передает ТАСС.
Голикова подчеркнула, что за год численность населения уменьшилась на 99,7 тысячи человек.
Теперь, как отметила заместитель председателя правительства, необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности в 2019 году.
При этом Голикова уточнила, что число женщин репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн человек.
В декабре 2018 года Голикова заявила, что в 2024 году средняя продолжительность жизни жителей России увеличится до 78 лет. Она также уточнила, что к этому времени смертность снизится на 17%.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что в России 70% смертей среди мужчин ассоциированы с потреблением алкоголя.
Комментарии
Может быть нужно задуматься о повышении рождаемости. А то выпьем же
Т9 *вымрем
Повышение продолжительности жизни при увеличении смертности и сокращении численности населения? Это что-то из области бреда. Может хватит басни плести? Все уже сыты ими по горло.
Россияне из отсутствия денег и качественных товаров питаются всякой дрянью из ТЦ. Это явно не прибавит лет жизни. Россия закупает 1 миллион тонн пальмы, это 7 кг на жителя России в год.
России 70% смертей среди мужчин ассоциированы с потреблением алкоголя.
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Черчиль каждый день выпивал бутылку виски, дожил до 90 лет.
Смертность косит россиян, вот к сожалению, дошла очередь до нашего земляка Алексея Булдакова. Вечная память.