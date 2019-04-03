Российской семье, чтобы "свести концы с концами", требуется минимальный доход в 58,5 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Статистика финансового положения домохозяйств представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год. В исследовании принимали участие 60 тысяч российских семей, проводилось оно с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах​ России на основе личного опроса.

Оказалось, что 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. В том числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с "большими затруднениями".

В среднем, минимальный доход, необходимый семье ежемесячно, – 58,5 тысячи рублей. Для многодетной семьи (трое детей и более), чтобы "свести концы с концами" при покупке самого необходимого, определен доход на уровне ​82 тысяч в месяц. Молодым семьям с детьми или без детей ежемесячно нужно как минимум 68-69 тысяч. Неполным семьям (в которых есть только один родитель) – 62,5 тыс. рублей. Семьям, состоящим только из пенсионеров, чтобы не жить впроголодь нужно всего 38,3 тыс. рублей.

Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. рублей.

Одной из национальных целей развития страны, поставленных в майском указе президента 2018 года, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. По итогам 2018 года 18,9 млн человек жили за чертой бедности – 12,9% от всего населения.