Российской семье, чтобы "свести концы с концами", требуется минимальный доход в 58,5 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Статистика финансового положения домохозяйств представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год. В исследовании принимали участие 60 тысяч российских семей, проводилось оно с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах России на основе личного опроса.
Оказалось, что 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. В том числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с "большими затруднениями".
В среднем, минимальный доход, необходимый семье ежемесячно, – 58,5 тысячи рублей. Для многодетной семьи (трое детей и более), чтобы "свести концы с концами" при покупке самого необходимого, определен доход на уровне 82 тысяч в месяц. Молодым семьям с детьми или без детей ежемесячно нужно как минимум 68-69 тысяч. Неполным семьям (в которых есть только один родитель) – 62,5 тыс. рублей. Семьям, состоящим только из пенсионеров, чтобы не жить впроголодь нужно всего 38,3 тыс. рублей.
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. рублей.
Одной из национальных целей развития страны, поставленных в майском указе президента 2018 года, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. По итогам 2018 года 18,9 млн человек жили за чертой бедности – 12,9% от всего населения.
- Более половины российских семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, например расходами на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги.
- Позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% семей, употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 21,1% семей.
- У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.
- Каждая четвертая российская семья не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество – день рождения, Новый год и др.
- 11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.
- Почти половина (49,1%) российских семей не могут позволить себе каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома.
Комментарии
Для многодетной семьи (трое детей и более), чтобы "свести концы с концами" при покупке самого необходимого, определен доход на уровне ​82 тысяч в месяц. Молодым семьям с детьми или без детей ежемесячно нужно как минимум 68-69 тысяч. Неполным семьям (в которых есть только один родитель) — 62,5 тыс. рублей. Семьям, состоящим только из пенсионеров, чтобы не жить впроголодь нужно всего 38,3 тыс. рублей
очень странная методика подсчетов..
Чушь полная, какие концы с концами ведь у нас стабильность-кредиты раздаем (!), бессменный лидер, от которого тащится все прогрессивное население страны - откуда нищие?!
А как же «машины некуда ставить» и «в кабаках не протолкнуться»?
Реально в опе мира себя чувствуешь, народу терять скоро нечего будет. Ничего не напоминает? Низы не хотят, верхи не могут. И ведь надо немногое: не мешать работать, дать землю, и делиться прибылью от национальных ресурсов (хотя бы не выводить капитал и вкладывать в страну. Мертвые деньги воняют, деньги должны быть постоянно в обороте, чтобы экономика двигалась. И быть эти деньги должны на территории той страны, где нужно, чтобы развивалась экономика)..
Это Вы напрасно - никакой революционной ситуации нет - правящая братва это понимает, поэтому и глумится над населением, 70 летний эксперимент над страной продолжается...