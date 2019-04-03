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Систему для оценки клещевой угрозы создали новосибирские ученые

, ИА "Амител"
Интеллектуальная система рассчитывает риски и строит прогнозы, исходя из статистики
Фото: popmech.ru

Фото: popmech.ru

Новосибирские ученые Института вычислительных технологий разработали информационную систему, позволяющую оценить угрозы, связанные с распространением клещевых инфекций, сообщает пресс-служба ИВТ.

"Численность укусов клещом и случаев вызванных этим заболеваний теперь отображается во времени и пространстве на специальном общедоступном сайте", – говорится в сообщении.

В специальную матрицу включается все, связанное с клещевыми инфекциями: люди, заболевания, сами клещи, микроорганизмы, вирусы, гены, географические локации и не только.

Исходными для системы являются фактографические базы данных и базы научных статей, анализ которых производится с использованием специальных синтаксических и семантических правил.

"Вы можете выбрать на карте интересующий регион. Пусть это будет Республика Алтай, окрестности перевала Чике-Таман. Вы увидите, когда там собирали клещей, их численность, генетику, распределение по полу и обнаруженным возбудителям инфекций", – отмечает один из разработчиков системы, научный сотрудник ИВТ Юрий Молородов.

Отмечается, что интеллектуальная система рассчитывает риски и строит прогнозы, исходя из статистики 2013-2017 годов.

"Вы можете увидеть, что к 2022 году в Новосибирской области количество укушенных должно вырасти на 10 тысяч человек", – добавил Молородов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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