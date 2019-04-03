Среда, 3 Апрель, 13:48

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,47
€ 73,32
Обь
107см +30

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Матвиенко: врачу нужно месяц работать, чтобы поставить печать у нотариуса

, ИА "Амител"
"Комитету по бюджету предлагаю вместе с Минюстом обсудить эту тему", – заявила Матвиенко
Матвиенко отметила, что тарифы на услуги нотариусов никем не регулируются / Фото: fednews.ru

Матвиенко отметила, что тарифы на услуги нотариусов никем не регулируются / Фото: fednews.ru

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила проанализировать с участием экспертов тарифы на услуги нотариусов, которые зачастую становятся для россиян косвенным налогом, сообщает РИА "Новости"

"Комитету по бюджету предлагаю вместе с Минюстом обсудить эту тему, проанализировать всю систему нотариата, включая кадровый вопрос, систему образования тарифов и провести потом слушания или круглый стол", – заявила Матвиенко в ходе заседания Межрегионального банковского совета.

Она подчеркнула, что, в частности, стоимость услуг нотариуса при оформлении материального заверения по ипотеке может достигать 28 тысяч рублей.

То есть, как отметила Матвиенко, чтобы поставить печать, врачу нужно месяц работать.

Она также обратила внимание на то, что тарифы на услуги нотариусов никем не регулируются и часто становятся для граждан косвенным налогом.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

3.04.2019 13:07
Гость

Браво!
Нотариусы давно зажрались

0  0
3.04.2019 13:08
месный

да вот мне интересно, за что 28 тыщь - там работы на много дней или может офигенные знания нужно иметь и умения???

0  0
3.04.2019 13:09
месному в догонку

ага, или в случае чего нотариус возместит полностью стоимость имущества

0  0
3.04.2019 13:11
- гость -

неужели, в коем веке что то действительно нужное для народа!

0  0
3.04.2019 13:13
гость

тарифы на услуги нотариусов

да это интересно

0  0
3.04.2019 13:15
- гость -

в случае чего нотариус возместит полностью стоимость имущества...

Угу, только в случае НОТАРИАЛЬНОЙ ошибки. Размечтались

0  0
3.04.2019 13:26
- гость -

ДАВНО ПОРА !!!

0  0
3.04.2019 13:34
- гость -

Неееет. тут что-то другое!!! Вы все наивные. вам в нос тычут-тычут всем чем попало, а вы каждую новую тычку за благо считаете! всё за что брались, всё каверкали так что мама не горюй... соответственно и здесь сейчас чего то хотят наваять. или через госуслуги, или ещё через какиенить центры. посмотрим куда они начнут клонить после первых выкриков. время нужно выждать что бы понять что за новую многоходовку несут нам как благо

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
13:34
Систему для оценки клещевой угрозы создали новосибирские ученые 0
13:28
Первый рубеж пройден: БСК рассказали, как борются с паводком 0
13:22
Название для первого национального парка в Алтайском крае выберут жители 2
13:14
Стихия побеждена: паводковую обстановку стабилизировали в селе Теньга на Алтае 0
13:03
Матвиенко: врачу нужно месяц работать, чтобы поставить печать у нотариуса 8
12:51
Алтайский край намерен к 2024 году увеличить производительность труда на 5% 3
12:50
Предложения сенатора Карлина включены в проект госпрограммы развития сел 2
12:34
Наряд Собчак высмеяли в Instagram: "В соседнем селе дискотека?" 5
12:23
Лжезаводчика мопсов разыскивает барнаульская полиция 1
12:12
Бюджет нацпроектов в социальной сфере на 2019 год использован почти на 22% 0
12:05
Причину смерти пропавшего в январе барнаульского студента определит экспертиза 0
11:49
Дорогу на Алтае отремонтируют после проверки прокуратуры и жалоб жителей 0
11:32
Дополнительно выделят 36 млрд рублей на цифровизацию городов России 0
11:24
5 слов-образов, которые ассоциируются с Барнаулом у горожан 22
11:13
Жириновский предложил премировать россиянок за беременность при помощи ЭКО 8
11:01
Лестница подземного перехода на площади Октября в Барнауле начала разрушаться 10
10:47
Двое детей и двое взрослых погибли в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае 17
10:32
60 студентов АлтГПУ помогут жителям края перейти на цифровой формат телевидения 13
10:24
Депутат рассказал о способах преодоления дефицита врачей первичного звена 13
10:15
На Павловском ДОКе выпущена первая плита МДФ 14
10:03
Рост реальных пенсий в феврале зафиксировал Росстат 11
09:51
"Радио Шансон Барнаул" представляет: концерт "Шансон. История в песнях" 1
09:42
ПФР рассказал о новом СНИЛС и возможностях его получения 1
09:33
Законопроект об оплате тепла по индивидуальным счетчикам вызвал замечания в ГД 13
09:23
Экстренное предупреждение: на реках Алтая возможен резкий подъем воды 1
09:11
Министр образования Максим Костенко: "Нам дорог каждый учитель и директор школы" 17
09:07
Стирая границы: как увеличивается пространство современных квартир 0
09:01
Когда скорость имеет значение: как помочь ребенку подтянуть знания 0
08:55
Голиковой предложили выплачивать 50 тысяч рублей на третьего и последующих детей 4
08:39
Зеленского потребовали отправить в тюрьму за русский язык 10
08:19
Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения 0
08:06
Самые необычные и странные мобильные телефоны, выпущенные в продажу 2
07:50
Выпускники АлтГТУ востребованы ростовским заводом "Ростсельмаш" 0
07:34
Более 2 тысяч должников в Алтайском крае могут лишиться газа 0
07:22
Между жителями и собаками: кто на Алтае ответит за бездомных животных 17
07:15
Жители Алтайского края смогут проверить наличие лицензий у таксистов 4
07:02
В Барнауле в седьмой раз пройдет выставка новостроек 0
06:48
Коттедж с гостевым домом и бассейном продают в Барнауле за 10,5 млн рублей 9
06:32
Безумная молодость: умопомрачительная подборка фотографии с вечеринок 11
06:17
20-градусное тепло и гололед: прогноз погоды в Алтайском крае на 3 апреля 0
06:01
Воздух Горного Алтая, расфасованный в баллоны, продают за границу 2
05:47
Рогозин уволил "нерадивых" разработчиков корабля "Федерация" 5
04:47
Острый голод испытывали в мире порядка 113 млн человек в 2018 году 5
03:57
Малышева развеяла мифы о пользе гематогена 9
00:14
Срок появления вакцины от аллергии на кошек назвали российские ученые 0
23:54
Китайской компании запретили строить завод на берегу Байкала 4
23:22
Экс-губернатор Белых попросил об отсрочке для выплаты 48 млн рублей штрафа 4
23:14
Генпрокуратура опровергла давление на СМИ из-за публикации фото с "госсимволом" 6
22:38
Алтайского бизнесмена за махинации с налогами отправили работать два года 2
22:01
Медведев в Перми примерил умные часы российского производства 11

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.