Фото: council.gov.ru

Верхняя палата российского парламента учла предложения сенатора от Алтайского края Александра Карлина, касающиеся проекта разрабатываемой Государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий".

Так, Совет Федерации принял в окончательной редакции постановление "О мерах Правительства Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий". Данный документ является завершающим этапом рассмотрения вопроса о соответствующей государственной программе по поручению президента РФ Владимира Путина.

В Совфеде приняли предложения о включении в постановление тезиса об обязательном учете при распределении средств федерального бюджета, направляемых на развитие сельских территорий в рамках госпрограммы, с учетом уровня бюджетной обеспеченности субъектов России, а также о включении в госпрограмму мероприятий по созданию комфортных условий проживания сельского населения.

Также в Совете Федерации поддержали предложение алтайского сенатора о включении в госпрограмму мероприятий по созданию, восстановлению и реконструкции защитных лесополос для обеспечения комфортных экологических условий проживания сельского населения.

В данный момент исполнение постановления взято на контроль руководством Совета Федерации и профильным Комитетом по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.