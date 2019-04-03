В Барнауле 62 электрические подстанции расположены в естественных низменностях и в период активного таяния снега находятся в зоне возможного подтопления. Весной 2019 года благодаря профилактическим работам "Барнаульской сетевой компании" на 60 объектов вода так и не поступила.

Для уменьшения ее объема энергетики заблаговременно, начиная с февраля, делали отводные каналы от электрооборудования и убирали снег с прилегающих к подстанциям территорий. В некоторых случаях использовали технику, например, с помощью цепного экскаватора распиливали плотный ледяной настил на куски и вместе со снегом вывозили в безопасное место. В двух подстанциях Ленинского района специальными насосами откачивали воду, чтобы она не поступала в кабельные каналы. В настоящее время угрозы подтопления городских электроподстанций нет.

По словам главного инженера "Барнаульской сетевой компании" Андрея Лавринца, слаженная и эффективная работа БСК была обеспечена за счет масштабной комплексной подготовки, включавшей в себя полное оснащение персонала необходимой техникой и спецоборудованием, грамотную организацию работы дежурных бригад, постоянный контроль уровня талых вод и готовность реагировать на малейшее изменение ситуации.

"Первый паводковый рубеж пройден, но основной, когда подъем воды в Оби угрожает энергообъектам в поселках Затон и Ильича, впереди. Поэтому работа продолжается", – подчеркнул Андрей Лавринец.

Аварийные бригады БСК находятся в постоянной готовности, установлен безопасный для энергоснабжения уровень повышения воды в Оби до 7,5 метров, определены схема реагирования и порядок взаимодействия с оперативными службами города при ухудшении паводковой обстановки.