Отключение электроэнергии в садоводствах в зимний период незаконно, сообщил на пресс-конференции руководитель Алтайского краевого УФАС Степан Поспелов. По его словам, в 2018 году ведомство рассмотрело около десяти жалоб от барнаульцев, которые круглый год проживают в домах на территории садоводческих некоммерческих товариществ, но не могут использовать электроэнергию. Все жалобы были признаны обоснованными, а члены правления получили предписания об устранении нарушений.
"К нам стали поступать многочисленные жалобы от граждан – членов садоводческих некоммерческих товариществ. Достаточно много было обращений, связанных с тем, что в зимний период отключали электроэнергию на участках, хотя люди там проживают. Всплеск обращений мы связываем с дачной амнистией. Многие жители нашего города, которые имеют участки в садоводствах в черте города и пригороде, оформляют свидетельства права собственности на земельные участки и проживают там. А члены правления принимают решение об отключении, чтобы экономить деньги (например, на потери в сетях). В садоводствах, которые построены еще в советское время, узенькие улочки, трактор туда хлопотно загонять, чтобы почистить, да и обслуживать сети неудобно. Мы разбираемся в этих делах, и все обращения, которые были к нам направлены, мы удовлетворили. Выдавали предписания членам правления, чтобы подключили дачные дома к электричеству", – рассказал Степан Поспелов.
Он пояснил, что за любое нарушение антимонопольного законодательства предусмотрен штраф от 100 до 500 тысяч. "Мы, как правило, применяем нормы административного права. Штрафы по половине суммы – 50 тысяч рублей – накладывались во всех случаях", – сказал глава краевого УФАС, уточнив, что речь идет о садоводствах "Сибирский садовод", "Солнечный", "Ракета", "Ленинградское", "Вагоностроитель", "Пригородное", "Простор".
Степан Поспелов подчеркнул, что норма права распространяется на все садоводства:
"Это для всех садоводств характерно. Они обязаны не препятствовать перетоку. Тем более договоры о потреблении электрической энергии заключены с гарантирующими поставщиками, а не с правлением. То есть они нарушают в чистом виде закон "Об электроэнергетике", правила недискриминационного доступа к электрической энергии".
По словам Степана Поспелова, для обращения в УФАС по Алтайскому краю по поводу незаконного отключения электричества необходимы документы, подтверждающие право собственности на землю и дом.
"Не обязательно он (собственник, – прим. ред.) должен иметь зарегистрированный в Росреестре дом, хотя бы выписки из лицевого счета, что он платит членские взносы. Это будет достаточным доказательством того, чтобы мы начали разбирательство в отношении этого садоводства", – пояснил глава Алтайского краевого УФАС.
Комментарии
В "Сибирском садоводе" владелец участка пишет заявление на пользование электроэнергией в зимнее время и пользуется. Трактором дороги не чистят.
А почему я должна платить за потери, если зимой не пользуюсь электричеством. Это тоже нарушение МОИХ прав. Тот кто живет, тот пусть и платит. Проводят себе линию и пользуются сколько хотят.
У нас тоже живут и пользуются, но у них отдельные автоматы.
А если из 600 участков живут на 10, а за потребление электричества должны все платить, т.е. они пользуются благами за мой счет, то на каких основаниях? ФАС не разъясняет?
да-да на собраниях такой ор стоит между "зимниками" и "летниками"
на этих собраниях ор идет по любому поводу ))
А штраф, наложенный на садоводство, распишется на садоводов, как доп.сбор
в последнем собрании 10 зимников пытались свергнуть нынешнее руководство а 650 летников не дали это сделать
Очень вовремя (как всегда) рассмотрен вопрос - все СНТ выполнят прямо завтра - включат электричество.