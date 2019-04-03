Средства регионального маткапитала предлагают разрешить тратить до достижения детьми трехлетнего возраста. Такое предложение было высказано на заседании в правительстве края.

"Такое изменение позволит оплачивать услуги посещения ребенком ясельной группы детского сада, что в свою очередь даст маме возможность раньше выйти на работу", — цитирует председателя комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко пресс-служба краевого парламента.

Она напомнила, что сегодня по закону средства регионального материнского капитала семьи имеют право тратить на улучшение жилищных условий и образование детей. Дают его за третьего рожденного или усыновленного ребенка и последующих детей. Но только после того, как ребенку исполнится три года. В 2019 году сумма маткапитала составила около 55 тыс. рублей.

Участники заседания предложили с 2020 года разрешить тратить региональный маткапитал и до возраста трех лет.

Разработка соответствующего документа начнется в ближайшем времени совместно депутатами АКЗС и правительством Алтайского края.

Подчеркнем, что речь идет именно о региональном материнском капитале, федеральный маткапитал регулируется только федеральным законодательством и для него свои правила.