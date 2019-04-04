25 апреля на очередной сессии парламента Алтайского края состоится первый отчет избранного в сентябре 2018 года губернатора Виктора Томенко о работе исполнительной власти. Новый глава региона неоднократно показывал, что вопросы ему задавать можно и нужно. Он посещает сессии и всегда отвечает. Депутаты АКЗС традиционно получили право спросить все, что их волнует. Портал Amic.ru ознакомился со всеми вопросами от четырех парламентских фракций.

Отметим, что на самом отчете Виктор Томенко ответит на восемь вопросов, которые выбрало руководство АКЗС. На остальные – фракции получат письменные ответы уже после отчета.

Итак, сначала о тех вопросах, что выбраны для самого отчета. Перечислим их коротко, все их можно начать с фразы "Что делают власти для ...":

Увеличения объема инвестиций и привлекательности региона? (КПРФ) Роста экспорта сельхозпродукции? ("Единая Россия") Борьбы с бедностью (в рамках реализации задачи президента снизить бедность в два раза за шесть лет)? ("Справедливая Россия") Увеличения средней заработной платы в регионе и повышения размера оплаты труда работникам культуры, медицины и образования, а также лицам, замещающим муниципальные должности (главы муниципальных образований, главы поселений) и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Алтайского края? ("Справедливая Россия" и "Единая Россия") Обеспечения жильем детей-сирот? (ЛДПР и "Справедливая Россия") Решения проблемы муниципальных пассажирских перевозок? (ЛДПР и "Единая Россия") Решения проблемы неисполнения обязательств по подготовке потребителей к приему газа в части строительства поселковой газотранспортной инфраструктуры и технологического присоединения абонентов к газораспределительным сетям? ("Единая Россия") Переселения граждан из аварийного жилищного фонда? (КПРФ)

Ну, а теперь перейдем ко всем вопросам от партий.

"Справедливая Россия"

Справедливороссы подготовили 18 вопросов. Напомним, в основную повестку вошли их вопросы о борьбе с бедностью и росте заработной платы, а также о детях-сиротах. Также фракция интересуется, будет ли Виктор Томенко проводить независимый анализ реальной и декларируемой заработной платы и системы ее начисления.

"Например, в системе здравоохранения края декларируются средние зарплаты у врачей в размере 47 тысяч рублей, у среднего медицинского персонала – 25 тысяч рублей, у младшего медперсонала – 24 тысячи рублей. Однако сами медработники повсеместно сообщают совсем о других, существенно более низких зарплатах. Примерно такая же ситуация и в образовании", – говорят справедливороссы.

Спрашивает "СР", почему некоторые итоги 2018 года существенно ниже, чем это было запланировано в социально-экономическом прогнозе, а также не планирует ли власть пересмотреть нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов муниципалитетам, да и вообще повысить уровень бюджетной обеспеченности алтайских городов и районов. В списке вопросы о финансовом контроле муниципалитетов, готовящейся муниципальной реформе (переходе к системе муниципальных округов), льготах для "детей войны", банкротстве крупных предприятий, помощи сельхозтоваропроизводителям, судьбе профессиональных спортивных команд, снижении расходов бюджета на государственные СМИ, строительстве и капремонте социально-культурных объектов, взаимодействии губернатора и правительства с институтами гражданского общества и партиями, переоценке земель населенных пунктов.

Спрашивает фракция и про мусорную реформу: какие меры власти предпримут для решения проблем с отсутствием мест накопления мусора, нормативами и другими.

"Единая Россия"

Единороссы подготовили шесть вопросов. В том числе про повышение размера оплаты труда по некоторым муниципальным должностям, работникам культуры, медицины и образования, про газовую инфраструктуру, транспортное обслуживание населения.

Кстати, "Единая Россия" предлагает разработать стратегию развития внутренних муниципальных пассажирских перевозок в Алтайском крае.

Также "ЕР" задает вопрос про "мусорную" реформу:

"Мы не имеем ни мусороперегрузочных станций, ни мусоросортировочных заводов. На весь Алтайский край до настоящего времени в государственном реестре объектов размещения отходов всего 16 полигонов. Муниципалитеты не имеют финансовой возможности обеспечить необходимое количество мест временного хранения твердых коммунальных отходов (контейнерные площадки). Какие практические действия планирует предпринять правительство Алтайского края в этом направлении?"

Еще один вопрос касается краевой адресной инвестиционной программы. А именно того, что муниципалитеты "испытывают серьезные временные проблемы не только в плане подготовки необходимых документов, но и при проведении конкурсных процедур". Есть районы, полностью не вошедшие в КАИП ни с одним объектом.

ЛДПР

Либерал-демократы подготовили четыре вопроса. В частности они интересуются, что делают власти для решения проблемы плохих дорог, учитывая, что в год выделяется только половина от нужной суммы, а также что правительство региона намерено делать с проблемой сокращения муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Третий вопрос о предоставлении земельных участков многодетным семьям, точнее о том, что для этого делает власть.

"В Барнауле с 2013 по 2018 год многодетным семьям было предоставлено всего 477 участков, при том что на учете состоит более 4,6 тысячи граждан. Такая же ситуация и в других муниципалитетах края", – говорят в ЛДПР.

И последний вопрос о детях-сиротах, очередь из которых, скопившаяся за долгие годы, давно стала проблемной.

КПРФ

Меньше всех и более общими словами у Томенко хочет спросить фракция КПРФ. Депутаты из-за внутрифракционного конфликта не стали договариваться о консолидированных вопросах. Это все, что поступило от них: какие меры были предприняты для увеличения инвестиций в основной капитал, что сделано для обеспечения населения качественной медпомощью и решения проблемы врачебных кадров, что сделано для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.