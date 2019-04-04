В Индии есть Храм Крыс — Карни Мата. Там обитает несколько десятков тысяч крыс.

4 апреля отмечается необычный праздник — Всемирный день крысы. У многих людей эти животные вызывают отторжение. Другие же относятся к этим зверькам с настоящей симпатией и даже восхищением, а потому и придумали этот праздник, чтобы объединить всех любителей крыс. Кстати, эти животные действительно обладают уникальными способностями, которые делают их очень похожими на людей. Например, как и люди крысы дерутся до последнего, когда речь заходит о выживании или сохранении потомства, учатся на собственных ошибках, даже влюбляются и видят сны. Недавно учёные доказали, что помимо писка крысы общаются между собой с помощью ультразвуковых сигналов, которых, как выяснилось, насчитывается десятки тысяч, что говорит о богатом словарном запасе этих животным. А ещё крысы способны сочувствовать. Впечатлились? А вот еще 22 удивительных факта о способностях крыс: